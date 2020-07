Londra vieta il 5G cinese. E Huawei chiama l'Italia. "Non fate questo errore" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Davide Zamberlan Il governo britannico esclude il colosso delle tlc. Il rischio di ritorsioni da Pechino Il governo inglese ha ieri annunciato che Huawei sarà escluso dallo sviluppo della rete 5G del Paese: dall'inizio del prossimo anno i gestori di telefonia mobile non potranno più acquistare nuove attrezzature per il 5G dal gigante cinese delle telecomunicazioni, i cui apparecchi attualmente in uso dovranno essere sostituiti entro la fine del 2027. «Entro le prossime elezioni avremo definito in modo irreversibile il quadro legale per la completa rimozione di Huawei dalla nostra rete 5G», ha dichiarato il ministro al Digitale e alla Cultura Oliver Dowden. La scelta del governo Johnson costituisce un'inversione di 180° rispetto al via libera che Huawei aveva ricevuto a fine ... Leggi su ilgiornale

