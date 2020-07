J.K. Rowling: la star di Harry Potter Miriam Margolyes condanna la sua visione transfobica "fascista" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora un attacco a J.K. Rowling da parte di una star della saga di Harry Potter: Miriam Margolyes ha condannato gli attacchi della scrittrice contro i trans definendoli 'fascisti'. Non si placano le polemiche intorno alla figura di J.K. Rowling: la star di Harry Potter Miriam Margolyes, interprete della Professoressa Sprite, ha condannato la visione transfobica dell'autrice inglese emersa dai suoi recenti tweet definendola "fascista". Miriam Margolyes ha interpretato la Professoressa Sprite in Harry Potter e la camera dei segreti e ... Leggi su movieplayer

