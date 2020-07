Italia, crolla un ristorante: un morto sotto le macerie (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tragedia sul lavoro in provincia di Latina, dove un uomo è morto a seguito del crollo del solaio di un ristorante. Secondo le informazioni apprese la vittima del crollo Giovanni Torelli, un operaio cinquantunenne residente a Pontinia, che al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti si trovava al lavoro all'interno dei locali per svolgere degli interventi di ristrutturazione. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, a Sonnino, Comune con poco meno di 10mila abitanti nel territorio pontino, precisamente in località Frasso. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e la richiesta d'intervento immediato. (Continua...) Inutile l'arrivo del personale sanitario del 118, giunto in ambulanza a sirene spiegate: per l'uomo travolto dal solaio ... Leggi su howtodofor

