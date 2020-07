Iran, tre giovani a rischio imminente di esecuzione non basteranno a fermare le proteste (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nonostante la pandemia Covid19 continui a fare vittime in Iran, nonostante le esplosioni multiple che stanno avvenendo in varie parti del paese, senza una spiegazione plausibile e la difficile situazione economica, l’Iran continua nella strategia del terrore. Ci sono tre giovani a rischio imminente di esecuzione. Sono tre giovani che hanno partecipato alle proteste per il caro benzina in Iran lo scorso novembre 2019. Si chiamano Amirhossein Moradi e Mohammad Rajabi, di 25 anni, e Saeed Tamjidi di 27, e sono stati condannati la scorsa settimana dalla Corte Suprema di Teheran alla pena capitale, che ha confermato un precedente verdetto del Tribunale. “Non eseguite la condanna” #noexecution: è questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Esecuzione imminente per tre giovani iraniani

Era prevista per oggi l’esecuzione di tre giovani ragazzi iraniani che hanno partecipato alle proteste per il caro benzina in Iran lo scorso novembre 2019. Si chiamano Amirhossein Moradi e Mohammad Ra ...

