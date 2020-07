In Norvegia le pompe funebri hanno chiesto aiuto allo Stato perché in crisi: “Pochi morti, le misure anti-Covid hanno bloccato anche altri virus” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Norvegia, pompe funebri in crisi: “Le misure anti-Covid hanno ridotto morti” In Norvegia le misure anti-Covid sono risultate talmente tanto efficaci da aver ridotto il numero dei morti, mandando in crisi le pompe funebri, alcune delle quali hanno già chiesto aiuti di Stato. Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani locali, sono più di una mezza dozzina le imprese in crisi che hanno già ricevuto oltre 3mila euro per coprire le spese ... Leggi su tpi

