 In Italia ogni 40 ore un ciclista muore in incidente

AGI - I tre giovanissimi ciclisti morti questa mattina travolti da un furgone sulla statale 170 che collega Barletta ad Andria, sono gli ultimi caduti di una strage silenziosa che ogni anno macchia di sangue l'asfalto delle strade Italiane. Solo per citare gli ultimi casi, appena 10 giorni fa nel bresciano la ciclista professionista Roberta Agosti era stata uccisa da un'autocisterna mentre si stava allenando. Il 3 maggio a Roma un uomo era stato stato colpito mentre era in bici su via di Boccea da una vettura che poi si era data alla fuga.ogni 40 ore in Italia muore un ciclista in un incidente stradale. Nel 2018, ultimo dato Istat disponibile, in tutto il Paese sono morte 222 persone coinvolte in sinistri che hanno riguardato biciclette.

