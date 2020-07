Imprenditore bergamasco ucciso in Namibia durante una rapina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un Imprenditore italiano di 52 anni, Daniele Ferrari, originario della provincia di Bergamo, è stato ucciso durante una rapina in Namibia. A renderlo noto su Facebook è stato il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati: è questo il paese dove la vittima viveva. L'uomo sarebbe stato ucciso durante una rapina."La Polizia del luogo e il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia", ha scritto il primo cittadino, dicendosi vicino alla moglie e alla famiglia della vittima. Leggi su tg24.sky

