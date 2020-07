Il segreto della felicità? Imparare ad accettare le nostre imperfezioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) I (presunti) difetti beauty delle star sfoglia la gallery «L’errore più comune è quello di associare la perfezione alla felicità dell’individuo. Ogni essere umano resta un unicum, con un percorso inimitabile, irripetibile: si nasce imperfetti, si muore imperfetti, in mezzo c’è la ricerca della perfezione». Scrive così Giangiacomo Schiavi nel suo ultimo libro, Il mistero della Notte. Una diagnosi per Michelangelo, ed è un concetto che attraversa i capitoli e ci colpisce nel profondo, specie in un frangente come quello che ... Leggi su iodonna

carlogubi : Ehi @odglombardia! Com'è che il deferimento di @stanzaselvaggia l'avete disposto in tempi record e annunciato con c… - pfmajorino : In consiglio regionale grazie al voto segreto passa quella che nei fatti è una sfiducia a #Gallera. Sui temi crucia… - ilfoglio_it : Sottosegretario ombra (nel senso che sta nell'ombra), ha fatto dell'invisibilità il suo segreto per sopravvivere al… - 12LukyNumber : @corrini Nel cacciatorino sta il segreto della felicità - ossidianae : È STATO TUTTO MERAVIGLIOSO RAGA uno della compagnia a na certa fa 'io e x l'altro giorno ci siamo messi a prendere… -

Ultime Notizie dalla rete : segreto della Allenarsi e meditare all'aperto: sta anche qui il segreto della felicità Guidasicilia.it Il segreto della felicità? Imparare ad accettare le nostre imperfezioni

«L’errore più comune è quello di associare la perfezione alla felicità dell’individuo. Ogni essere umano resta un unicum, con un percorso inimitabile, irripetibile: si nasce imperfetti, si muore imper ...

Kate Middleton alla Bbc: «Avrei tanto voluto essere aiutata nei primi mesi con George»

L’instancabile duchessa ha un nuovo asso nella manica nel suo impegno nei confronti dei più piccoli: l’ultima iniziativa porta il nome di “Tiny Happy People” (letteralmente: personcine felici), un pro ...

«L’errore più comune è quello di associare la perfezione alla felicità dell’individuo. Ogni essere umano resta un unicum, con un percorso inimitabile, irripetibile: si nasce imperfetti, si muore imper ...L’instancabile duchessa ha un nuovo asso nella manica nel suo impegno nei confronti dei più piccoli: l’ultima iniziativa porta il nome di “Tiny Happy People” (letteralmente: personcine felici), un pro ...