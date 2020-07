Il governatore dell'Oklahoma positivo a Covid-19: se ne infischiava della mascherina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come dire: a volte se la sono davvero andata a cercare perché in tanti, ma proprio tanti, avevano messo in guardia dai rischi di Tulsa. Il governatore dell'Oklahoma, Kevin Stitt, ha annunciato oggi di ... Leggi su globalist

Trieste, 15 lug. (askanews) - La Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di prorogare per altri quindici giorni e fino al 31 luglio, le misure attualmente in vigore ed emanate con l'ordinanza n. 19 ...

Mille candidati per 197 posti,

Sono in corso da ieri e si concluderanno il prossimo 17 luglio le prove per 197 posti all’Ufficio Ricostruzione Sisma. Entro agosto la verifica dei titoli e la sottoscrizione dei contratti. «Come abbi ...

