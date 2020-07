Guida con un chiodo conficcato nel cuore: “Ho appoggiato la mano sul petto e…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un fatto davvero incredibile si è verificato in Wisconsin dove un uomo ha viaggiato per oltre 14 miglia, con un chiodo conficcato nel cuore. Doug Bergeson stava facendo dei lavori di riparazione; all’improvviso la sparachiodi che stava usando, ha sparato prima del previsto. Secondo il racconto fatto ai giornalisti locali, inizialmente l’operaio non aveva sentito alcun dolore e così aveva pensato di non essersi fatto male. Il chiodo di 9 cm, è arrivato nel cuore dell’uomo in maniera accidentale. Ma nonostante la gravità della situazione, la vicenda ha avuto risvolti imprevisti. A salvare Doug è stata senza dubbio la sua prontezza. Viaggia con un chiodo nel cuore, ma si salva la vita Mentre stava lavorando al camino di ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Minacce di chi imbratta nostre sedi con stella a 5 punte non ci spaventano. A odio rispondiamo col lavoro, ma al go… - SergioCosta_min : Con l'emendamento di @ilariafontana5s affrontiamo il problema delle #mascherine in modo ancora più incisivo. Sarann… - Ettore_Rosato : Solidarietà a @giorgio_gori per l’articolo di pessimo gusto, senza alcun senso se non quello di attaccare chi in qu… - ibdiit : Una guida passo-passo a Facebook Lead Ads Con oltre 2,41 miliardi di utenti attivi mensili in tutti i paesi del m… - ibdiit : Come vendere la tua Arte online e fare soldi: Guida completa Ogni artista vuole essere ammirato per il proprio la… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida con Aumentano i ravennati con la patente di guida: sono 270.975, l'8,9% delle patenti presenti in Regione ER ravennanotizie.it BOLOGNA NAPOLI Streaming TV info ROJADIRECTA Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS: DAZN o Sky?

Dove vedere Diretta Bologna Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 33a giornata. Alle ore 19:30 italiane di mercoledì 15 luglio 2020, si gioca Bologna Napoli... Dove vedere ...

Serata viva in centro fra shopping, mercatini e Crooner&Swooner

Mercoledì 15 luglio la Dolce estate di Savignano sul Rubicone propone il consueto allenamento alle 18,30 al campetto di basket con “Dolce ritmo”, per “Un salto al Parco”, dedicato allo sport nei parch ...

Dove vedere Diretta Bologna Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 33a giornata. Alle ore 19:30 italiane di mercoledì 15 luglio 2020, si gioca Bologna Napoli... Dove vedere ...Mercoledì 15 luglio la Dolce estate di Savignano sul Rubicone propone il consueto allenamento alle 18,30 al campetto di basket con “Dolce ritmo”, per “Un salto al Parco”, dedicato allo sport nei parch ...