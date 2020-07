Gol Berardi, perfetto calcio di punizione dell’attaccante del Sassuolo contro la Juve [VIDEO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si sta giocando Sassuolo-Juventus, gara della trentatreesima giornata di Serie A. Incredibile rimonta della squadra di De Zerbi, sotto di due gol dopo 12′ e capace di ribaltare il punteggio con i gol di Djuricic, Berardi e Caputo. Splendida, in particolare, la seconda rete. perfetto calcio di punizione del numero 25 del Sassuolo, che negli ultimi anni ha spesso saltato la gara contro i bianconeri per infortuni o squalifiche. Stasera la sua personale rivincita con un’esecuzione magistrale col mancino per Berardi, che inchioda Szczesny. Poi è arrivato il 3-3 di Alex Sandro. In basso il VIDEO del gol di Berardi. L'articolo Gol Berardi, perfetto ... Leggi su calcioweb.eu

