Gli atolli delle Maldive visti attraverso l’occhio dei satelliti (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sonda Sentinel 2 dell’Agenzia spaziale europea ci regala un’insolita veduta di uno dei luoghi più affascinanti del pianeta: l’arcipelago delle Maldive, un paradiso di sabbie bianche e mare cristallino e ricchissimo di vita sommersa. Al centro della scena, in particolare, è l’atollo Ari, uno dei più estesi, situato sul lato occidentale dell’arcipelago. Le acque dov’è incastonato, rivela l’immagine, sono così limpide e poco profonde da apparire in netto contrasto con quelle, circostanti, dell’Oceano Indiano. Si tratta di uno degli habitat più a rischio per l’innalzamento del livello dei mari: l’80% delle Maldive, infatti, sbuca di massimo un metro dalla superficie delle acque, il che rende queste ... Leggi su wired

Una veduta dall'alto di uno dei luoghi più affascinanti, ma anche più fragili, del nostro pianeta

Le Maldive sono la meta più popolare per gli europei, con una media di 6000 ricerche mensili: con i suoi resort esclusivi e lussuoso è facile capire perché questi atolli paradisiaci abbiano ottenuto

