Giuntoli frena su Osimhen: "Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa" (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, Trattativa complessa e difficile". Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' #ForzaNapoliSempre… - RosarioSelo : @SpudFNVPN Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' - tuttonapoli : Giuntoli frena su Osimhen: 'Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa' - infoitsport : La Roma torna su Milik, Il Mattino: scambio alla pari con Under, Giuntoli frena tutto. Spuntano due alternative nel… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli frena Osimhen al Napoli, Giuntoli frena: "Nessuna trattativa o accordo" Goal.com Giuntoli frena su Osimhen: "Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero! Trattativa complessa"

"Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del ...

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli rifiuta lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma

Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Più facile arrivare a Jordan Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Cengiz Under, Fali ...

"Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del ...Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Più facile arrivare a Jordan Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Cengiz Under, Fali ...