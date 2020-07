Gal Gadot, da Wonder Woman a James Bond (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sempre più iconica, Gal Gadot non si accontenta più di essere la Wonder Woman del nuovo Millennio. Stando a quanto anticipato da Discussing Films, l'attrice sarebbe in trattative per diventare una sorta di nuova James Bond. Il progetto, prodotto dalla Skydance, è piuttosto grande, poiché si tratterebbe di creare un nuovo franchise action ispirato a quelli di 007 e di Mission: Impossible, declinato in chiave femminile, di cui Gal Gadot sarebbe la protagonista. Dalle poche informazioni trapelate riguardo il progetto, la sceneggiatura del film sarebbe stata affidata a Greg Rucka, celebre fumettista che ha debuttato come autore cinematografico proprio in questi giorni, con l'action movie di Netflix The Old Guard, ispirato alla sua omonima serie di ... Leggi su gqitalia

