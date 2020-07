Francesca Cipriani costume da capogiro, i lacci stringono e il seno esplode: «Che visione» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Su Instagram un nuovo scatto eccitante di Francesca Cipriani, volto noto della tv, il cui nome è associato alla vittoria della seconda edizione de La pupa e il secchione, che lei è tornata a condurre a distanza di dieci anni al fianco di Paolo Ruffini nella versione ammodernata, che lo scorso autunno ha fatto buoni ascolti su Italia Uno. La splendida showgirl, opinionista nei salotti dei programmi tv di Canale 5, ha postato una foto in costume che ha fatto venire il capogiro ai fan. Un ritratto da sogno, che ‘imprigiona’ la bellezza esagerata della 36enne di Popoli. leggi anche l’articolo —> Francesca Cipriani davanzale esagerato, il bikini è troppo piccolo: «Bellezza unica» «Che ... Leggi su urbanpost

