Firewall – Accesso negato: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 15 luglio 2020) Firewall – Accesso negato: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Firewall – Accesso negato, film del 2006 diretto da Richard Loncraine con nel cast Harrison Ford. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Jack Stanfield è il responsabile della sicurezza informatica alla Landrock Pacific Bank, dove ha progettato un efficientissimo software di sicurezza. Proprio per la sua ingegnosità e per il numero di clienti facoltosi, Stanfield viene costretto a derubare la banca per cui ... Leggi su tpi

CorriereUmbria : Film stasera in tv 15 luglio, su Rete 4 c'è Firewall accesso negato. Scatenato Harrison Ford. La trama… - TvItaMemories : #StaseraInTv (15 luglio 2020) #Rai1 - #SuperQuark #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Firewall - Accesso N… - POPCORNTVit : 'Firewall. Accesso negato', qualche curiosità sul film con Harrison Ford - Astralus : Stasera in tv: Firewall - Accesso negato su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: Firewall - Accesso negato su Rete 4 -