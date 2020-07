Fca-Psa, il nuovo gruppo post fusione si chiamerà “Stellantis” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal sobrio Fabbrica Italiana Automobili Torino del 1899, al nuovo, roboante, “Stellantis”, passando per il poco fantasioso Fiat Chrysler Automobiles. In oltre un secolo di storia, il nome della casa automobilistica è volato insomma dai capannoni delle periferie torinesi fino alle stelle. Il nuovo nome scelto insieme alla francese Psa per il gruppo che nascerà dalla fusione dei due produttori, deriva infatti dal verbo latino “stello” che significa illuminato dalle stelle. I nomi e i loghi dei singoli marchi che fanno capo ai due gruppi, come Lancia e Alfa Romeo o Citroen e Peugeot, rimarranno invece invariati. Il prossimo passo sarà la presentazione del logo. “Il nome Stellantis – spiegano Fca e Psa – trae ispirazione da questo nuovo e ... Leggi su ilfattoquotidiano

