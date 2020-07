Emily Ratajkowski bikini, sensualità esplosiva e zoom assicurato sul generoso davanzale: «Esagerata, ho la tachicardia!» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sempre pronta a battersi per i diritti delle donne e molto sicura del suo fisico mozzafiato, stiamo parlando dell’affascinante Emily Ratajkowski. Il suo account Instagram vanta quasi 27milioni di followers, numero che cresce a vista d’occhio ogni giorno. Non ci stupisce affatto visto le foto sensuali e provocanti che pubblica quasi quotidianamente. Il suo ultimo scatto ne è una dimostrazione. Emily in bikini fa davvero girare la testa. La modella si è fatta conoscere partecipando al video di Robin Thicke, “Burried Lines”. Quel giorno la sua vita è cambiata, nessuno l’ha più dimenticata e la sua strada è diventata la sfilata. Emily è un’influencer e una top model di fama mondiale. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

madeighline : succede ogni mese con emily ratajkowski tipo - Irenenonvabene : Perche quando Emily Ratajkowski si fa delle foto in pose strane è sempre la più figa dell'universo e invece se lo f… - zazoomblog : Emily Ratajkowski super scollata: il selfie è da brividi – Foto - #Emily #Ratajkowski #super #scollata:… - Marcel_Bel89 : Minidress e sneakers bianche: ecco la divisa fashion di #EmilyRatajkowski (anche in versione blonde)… - libertfly : Minidress e sneakers bianche: ecco la divisa fashion di Emily Ratajkowski (anche in versione blonde) -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski costume invisibile e lato A imperioso in vista – FOTO Yeslife Emily Ratajkowski bikini, sensualità esplosiva e zoom assicurato sul generoso davanzale: «Esagerata, ho la tachicardia!»

Sempre pronta a battersi per i diritti delle donne e molto sicura del suo fisico mozzafiato, stiamo parlando dell’affascinante Emily Ratajkowski. Il suo account Instagram vanta quasi 27milioni di foll ...

Pantaloncini corti: gli abbinamenti estivi

Shorts mania! La colonnina di mercurio si alza e cresce la voglia di mettere le gambe in primo piano con uno dei tanti modelli di pantaloncini corti proposti da stilisti e brand low cost. Amati dalle ...

Sempre pronta a battersi per i diritti delle donne e molto sicura del suo fisico mozzafiato, stiamo parlando dell’affascinante Emily Ratajkowski. Il suo account Instagram vanta quasi 27milioni di foll ...Shorts mania! La colonnina di mercurio si alza e cresce la voglia di mettere le gambe in primo piano con uno dei tanti modelli di pantaloncini corti proposti da stilisti e brand low cost. Amati dalle ...