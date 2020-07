Dopo l'accordo nella notte, Atlantia guadagna il 21% (Di mercoledì 15 luglio 2020) Atlantia è stata ammessa agli scambi in Piazza Affari Dopo un prolungamento d'asta di pre-apertura. Il titolo guadagna il 21% a 13,9 euro. Lo sprint segue l'accordo raggiunto nella notte in Cdm per l'... Leggi su globalist

ignaziocorrao : Oggi dopo mesi di difficili trattative, #Autostrade diventerà pubblica. Grande merito va @GiuseppeConteIT che con g… - Agenzia_Ansa : #Atlantia corre in #Borsa dopo l'accordo su #Autostrade , la società dei #Benetton guadagna il 21% #ANSA - repubblica : ?? Atlantia balza in Borsa dopo accordo, aumento teorico +18% #Autostrade #Benetton - Minutza2 : RT @ignaziocorrao: Oggi dopo mesi di difficili trattative, #Autostrade diventerà pubblica. Grande merito va @GiuseppeConteIT che con grande… - Patrizia_Monica : RT @ignaziocorrao: Oggi dopo mesi di difficili trattative, #Autostrade diventerà pubblica. Grande merito va @GiuseppeConteIT che con grande… -