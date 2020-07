Coronavirus, via l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in Lombardia: “Solo se non è garantita distanza di sicurezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da oggi, mercoledì 15 luglio, non è più obbligatorio in Lombardia indossare sempre la mascherina all’aperto, ma solo nei casi in cui non sia garantito il distanziamento minimo di un metro. Bisognerà comunque avere sempre con sé il dispositivo di protezione individuale, che resta obbligatorio “al chiuso”, come sui mezzi pubblici, nei negozi o nei locali. Così, in estrema sintesi, può essere inquadrata la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e in vigore fino al 31 luglio. In particolare, il testo prevede che “nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Da oggi, mercoledì 15 luglio, non è più obbligatorio in Lombardia indossare sempre la mascherina all’aperto, ma solo nei casi in cui non sia garantito il distanziamento minimo di un metro. Bisognerà c ...

Mascherine sì, no, forse: dove sono obbligatorie e dove no da oggi 15 luglio

È davvero difficile capire il Governo e il comitato scientifico sulle norme da rispettare in questa fase 3 del Coronavirus. E sulle mascherine il caos è assoluto, le disposizioni nazionali vengono sme ...

