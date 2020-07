Coronavirus, Guardian: 'L'Ue non rispose alle prime richieste di aiuto dell'Italia' (Di mercoledì 15 luglio 2020) La richiesta di aiuto dell'Italia all'inizio della pandemia di Covid-19 è stata 'ignorata' dall'Unione europea. E' il contenuto di un'inchiesta effettuata dal giornale britannico The Guardian in ... Leggi su tgcom24.mediaset

