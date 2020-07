Coronavirus, dalla Corea il tampone rapido che dà il risultato in sette minuti (Di mercoledì 15 luglio 2020) dalla Corea il tampone rapido che dà il risultato in sette minuti Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha presentato un tampone per il test da Covid 19 che dà il risultato in sette minuti. “È molto flessibile, viene dalla Corea. L’errore rispetto a quello tradizionale è stato di uno su mille, e con questo tampone possiamo andare a 100 all’ora, ora ci stiamo muovendo presso il Ministero della Sanità per la sua validazione”, ha affermato il governatore nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile che si è tenuto ieri, martedì 14 luglio, insieme a Roberto ... Leggi su tpi

