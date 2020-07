Coronavirus, a Padova 8 casi positivi dopo una cerimonia funebre camerunense (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da Nord a Sud, continuano a registrarsi focolai o possibili focolai di Coronavirus. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea di Padova ha identificato otto casi positivi dopo una ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri (+48), di cui 63 registrati in Lombardia (circa il 40%). Le vittime sono invece 13, in calo dopo ...I NUOVI CONTAGI DI OGGI 15 LUGLIO (ore 17) - una donna italiana di 42 anni, nata in Slovenia, PD - un uomo italiano di 73 anni, PD - un ragazzo di 17 anni (in approfondimento) - un uomo nigeriano di 5 ...