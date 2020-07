CDS – Messaggio a Maurizio Sarri: “Non basta lo scudetto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La prima pagina del Corriere dello Sport apre oggi con: “Colpi di spillo”. Le parole in esclusiva di Alessandro Altobelli: “Sarri, non basta lo scudetto”. “Conte, troppe lamentele”. In taglio basso spazio alla trattativa di mercato tra il Napoli e Victor Osimhen, ormai giunta al capolinea: “Osimhen-Napoli, il sì a Porto Cervo“. Cristiano Giuntoli incontra il giocatore che dà il via libera. Il nodo sono gli agenti. Oggi l’esame Sinisa Mihajlovic a Bologna. Sempre più dettagli, quindi, riguardo all’approdo di Victor Osimhen in azzurro. La cifra che verrà versata nelle casse del Lille si aggirerà attorno ai 60 milioni di Euro (bonus compresi). Si tratterà dell’acquisto più costoso della storia del Napoli, che supererà ... Leggi su calciomercato.napoli

FcInterNewsit : CdS - Inter, ora tutti sotto esame. Conte si aspetta risposte e lancia un messaggio distensivo - ilnapolionline : CdS Campania - 'Messaggio per Leo', firmato Lorenzo Insigne - - zazoomnews : PRIMA PAGINA - CdS Campania apre con Insigne: Messaggio per Leo - #PRIMA #PAGINA #Campania #Insigne: - zazoomblog : PRIMA PAGINA - CdS Campania apre con Insigne: Messaggio per Leo - #PRIMA #PAGINA #Campania #Insigne: -

Ultime Notizie dalla rete : CDS Messaggio CDS - Messaggio a Maurizio Sarri: "Non basta lo... Calciomercato Napoli PRIMA PAGINA - CdS Campania apre con Insigne: "Messaggio per Leo"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina dando spazio in taglio alto al Napoli. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizion ...

Storia della donna che rimase straniera per 5 volte

A Cugnasco-Gerra l’incredibile vicenda di una (legittima) richiesta di attinenza comunale sempre bocciata dal legislativo. Lo scoramento del sindaco «Ciò che emerge da questa incredibile vicenda è che ...

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina dando spazio in taglio alto al Napoli. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizion ...A Cugnasco-Gerra l’incredibile vicenda di una (legittima) richiesta di attinenza comunale sempre bocciata dal legislativo. Lo scoramento del sindaco «Ciò che emerge da questa incredibile vicenda è che ...