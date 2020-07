Calciomercato Napoli, Osimhen ad un passo: Giuntoli e il summit sullo yacht del patron del Lille… (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'incontro sullo yacht del presidente del Lille è stato decisivo, il Napoli aspetta a braccia aperte Osimhen.Il giovanissimo attaccante nigeriano in forza al club francese sarà il prossimo centravanti del Napoli. Ieri mattina, dopo il summit avvenuto sull'imbarcazione di proprietà del patron del club che milita in Ligue 1, l'entourage familiare del classe 1998 ha praticamente specificato, così come riporta il "Corriere dello Sport", che mancano soltanto alcuni dettagli da limare per rifinire una trattativa praticamente conclusa. Al largo del mare che bagna Sardegna, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha incontrato proprio Victor Osimhen e i suoi manager, il presidente ... Leggi su mediagol

Negli ultimi 60 anni solo il Napoli è arrivato a segnare almeno 93 gol in un singolo ... una notevolissima predisposizione ad accettare il rischio di un calcio a tratti sbilanciato, se non fosse ...

