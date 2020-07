Brescia: Cellino incontra Del Neri, sarà il prossimo direttore tecnico? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Brescia, ormai vicino alla retrocessione, inizia a pianificare la prossima stagione partendo dalla probabile conferma di Diego Lopez come allenatore. La novità potrebbe invece essere Luigi Del Neri, che oggi ha incontrato il tecnico Bresciano e il presidente Massimo Cellino, il quale gli avrebbe offerto un ruolo da direttore tecnico, che avrebbe responsabilità anche sul settore giovanile. Attualmente la squadra lombarda è diciannovesima, a nove punti dalla lontanissima zona salvezza. Leggi su sportface

Notiziedi_it : Tentato di rubare l’orologio a Massimo Cellino, ma il patron del Brescia reagisce e sventa il furto - OdeonZ__ : Cellino e la rapina sventata: 'Li ho presi a calci, ma ora sembro un pugile' - zazoomblog : Atalanta-Brescia Diego Lopez: “Campionato anomalo. Cellino? Sono pronto a continuare” - #Atalanta-Brescia #Diego… - jeanpauldl1998 : @dello__98 @DiMarzio Dello non ti fare il sangue amaro, è una palese mossa coordinata da Cellino e dall'agente del… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???L'allenatore del #Brescia sulla possibile permanenza: 'Bisogna meritarsela!' -