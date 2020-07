Boris 4, Ninni Bruschetta: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ninni Bruschetta, l'inteprete di Duccio in Boris ospite dell'UltraPop Festival, anticipa la possibilità di una quarta stagione rivelando sibillino che l''unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto'. Le star di Boris non si sbilanciano durante il panel dell' Ultrapop Festival e quando si parla di reunion per un'ipotetica quarta stagione svicolano mentre, ambiguo come un oracolo, Ninni Bruschetta dichiara: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto quindi aspettiamo ... Leggi su movieplayer

ValentinaDAmic4 : Boris 4, Ninni Bruschetta: 'L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto' -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Boris 4, Ninni Bruschetta: 'L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Ninni Boris 4, Ninni Bruschetta: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto" Movieplayer.it Boris 4, Ninni Bruschetta: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto"

Ninni Bruschetta, l'inteprete di Duccio in Boris, anticipa la possibilità di una quarta stagione rivelando sibillino che l''unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto'.

UltraPop Festival, il cast di Boris ospite in diretta su Twitch

Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno e Antonio Catania parleranno su Twitch dell'iconica serie tv italiana Boris, appuntamento alle ore 15:00! A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraP ...

Ninni Bruschetta, l'inteprete di Duccio in Boris, anticipa la possibilità di una quarta stagione rivelando sibillino che l''unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto'.Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno e Antonio Catania parleranno su Twitch dell'iconica serie tv italiana Boris, appuntamento alle ore 15:00! A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo all'UltraP ...