Bologna, Mihajlovic scherza: "Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella conferenza stampa di ieri alla vigilia del Napoli, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato interrogato anche sulla catena mancina dei partenopei. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - tuttonapoli : Bologna, Mihajlovic scherza: 'Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo...' - sonosal_amoroso : Claudio #Bellucci sarà assistente di Gianni #DeBiasi sulla panchina dell'#Azerbaijan. Ha raccontato gli obiettivi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA BOLOGNA - Mihajlovic e la probabile formazione contro il Napoli, i giochi sembrano fatti in attacco - juve_magazine : RT @calciomercato_m: DA BOLOGNA - Mihajlovic e la probabile formazione contro il Napoli, i giochi sembrano fatti in attacco -