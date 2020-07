Black lives matter, più che il silenzio coltiviamo l’ascolto (ed evitiamo di parlare di statue) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quindici mesi fa mi sono trasferito negli Usa. Assieme ai bagagli ho portato con me tante opinioni e aspettative sulla questione della razza. Il razzismo è orribile – questo lo sapevo. Ma nicchiavo o trovavo addirittura fastidiose alcune pretese degli attivisti americani: aggiungere una striscia nera e una marrone alla bandiera arcobaleno, per esempio, mi sembrava stupido. Abbattere statue di personaggi simbolo di oppressione (tema che ha scatenato in Italia un’indignazione leggermente sproporzionata) anche. E così via, con opinioni in cui molti di voi si potranno ritrovare. Poi sono piombato in una realtà socialmente segregata di cui faccio parte come privilegiato. Il mio essere antirazzista non basta a cancellare vessazioni che si protraggono da secoli. Vedo ovunque le disparità economiche e sociali fra bianchi e persone di ... Leggi su ilfattoquotidiano

