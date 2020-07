Barcellona, Suarez non crede più alla Liga. Setien gli risponde: “È una tua opinione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) In casa Barcellona sembra esserci una spaccatura netta tra la rosa e lo staff tecnico. I due pareggi contro Celta e Atletico hanno non solo complicato il cammino dei blaugrana verso la Liga, ma hanno accentuato le divisioni all'interno dello spogliatoio. Quique Setien sembra aver perso la stima dei suoi giocatori e l'ultimo scambio di parole a distanza con Suarez certifica una sostanziale divisione nel gruppo.Setien risponde A LUIS Suarezcaption id="attachment 985293" align="alignnone" width="300" Setien (Getty Images)/captionNei giorni scorsi Suarez aveva dato per persa la Liga: "Dobbiamo fare autocritica. Ci siamo fatti sfuggire il titolo noi stessi. Siamo consapevoli che dipendiamo da noi e non dobbiamo cercare ... Leggi su itasportpress

