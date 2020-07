Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera in tv: il caso di Mauro Romano (Di mercoledì 15 luglio 2020) stasera in Tv su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento Rai condotto da Federica Sciarelli. Appuntamento per questa sera alle 21:20. Chi l’ha visto?, puntata mercoledì 15 luglio 2020: il caso di Mauro Romano Nel corso della puntata in onda questa sera, mercoledì 15 luglio, il programma ‘Chi l’ha visto? si occuperà di Mauro Romano, il bambino di 6 anni di Racale, in provincia di Lecce, rapito e forse venduto. I genitori, con il loro avvocato Antonio La Scala, commenteranno la notizia shock nella speranza che possa essere vivo e riconoscere la sua casa dalla quale il programma si collegherà. Anticipazioni Chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

