15 luglio, oggi si festeggia San Bonaventura da Bagnoregio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di oggi, 15 luglio 2020, il mondo cattolico celebra la figura di San Bonaventura, un santo nato a Bagnoregio, nei pressi di Viterbo, intorno all’anno 1220. Nella storia di questo santo un cruciale incontro con San Francesco di Assisi, che fu responsabile anche del significato del suo nome. San Bonaventura, il santo del giorno 15 luglio: vita, morte, miracoli, feste, sagre, auguri di buon onomastico Nato come Giovanni Fidanza, San Bonaventura comprese presto di non voler riprendere le orme del padre medico. Secondo la tradizione, quando era bambino il piccolo Giovanni fu curato da San Francesco d’Assisi in modo miracoloso. Il patrono d’Italia, quando gli segnò la fronte, esclamò: “O bona ventura!” dando origine ... Leggi su italiasera

Fontana3Lorenzo : Oggi Mario Cerciello Rega, avrebbe compiuto 36 anni. Il suo compleanno nel giorno della nascita dell'arma dei Carab… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, 14 luglio, alle ore 22 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del giorno: - _Carabinieri_ : #13luglio: oggi avrebbe compiuto 36 anni. A Roma, in piazza Cavour, tutti potremo ammirare il suo sorriso fino al 2… - Fprime86 : RT @DiMarzio: Le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi - PianetaMilan : CORRIERE DELLO SPORT - La prima pagina di oggi, 15 luglio 2020 - @Corsport -