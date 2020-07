Vita da Copertina, addio Ciacci-Casalegno? Rumors: chi sta per fregarli (Di martedì 14 luglio 2020) Colpo della Cancellieri: bye bye Ciacci - Casalegno? Sembra che Vite da Copertina, il programma di Tv8, sia pronto ad andare nella mani della storica giornalista (per molti anni volto della Rai). Adesso, spunta la conferma: nessun Grande Fratello vip. La Cancellieri lo esclude categoricamente. Sarà, quindi, alla conduzione del prossimo format invernale di Tv8. E Ciacci? A quanto pare dovrebbe continuare l'esperienza a “Ogni mattina” con Adriana Volpe, dove ha rispolverato le pagelle dei look tanto care ai tempi di “Detto fatto”. Nulla di nuovo. Un film già visto. Leggi su liberoquotidiano

NencioNencini : RT @Internazionale: È la fine dell’ufficio? Il telelavoro promette meno costi, meno inquinamento e una gestione migliore della vita privata… - snoopydoomar : Vorrei adottare domani uno squalo e dare 50 € per il Mediterraneo che credo sia una priorità del wwf italia e paesi… - watsonperiodt : E fate le petizioni per far riscrivere agli sceneggiatori il finale di Game of Thrones. E fate le petizioni per far… - magia2000 : E un giorno apri iTunes e trovi il bambolo che abbiamo creato per @AchilleIDOL sulla copertina del suo nuovo album… - scorpio66966 : RT @Nico6410: @AntonioBaudino Avete ragione....ma io sono sempre stato fiducioso nella compensazione positiva della vita in ogni momento...… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Copertina Foto di copertina, ricordi e maestro di Vita Filodiritto Vita da Copertina, addio Ciacci-Casalegno? Rumors: chi sta per fregarli

Colpo della Cancellieri: bye bye Ciacci - Casalegno? Sembra che Vite da copertina, il programma di Tv8, sia pronto ad andare nella mani della storica giornalista (per molti anni volto della Rai). Ades ...

John Travolta, la terza vita dopo il lutto del divo dal cuore spezzato

Due grandi amori nella vita, Diana Hyland morta nel 1977 e la moglie appena scomparsa Kelly Preston. Entrambe sconfitte da un tumore al seno. Nel 2009 la perdita del figlio Jett. Storia, tragica, di u ...

Colpo della Cancellieri: bye bye Ciacci - Casalegno? Sembra che Vite da copertina, il programma di Tv8, sia pronto ad andare nella mani della storica giornalista (per molti anni volto della Rai). Ades ...Due grandi amori nella vita, Diana Hyland morta nel 1977 e la moglie appena scomparsa Kelly Preston. Entrambe sconfitte da un tumore al seno. Nel 2009 la perdita del figlio Jett. Storia, tragica, di u ...