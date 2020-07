Vaginismo, dispaurenia e altri 12 motivi per cui i rapporti sessuali risultano dolorosi (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono casi in cui, nel bel mezzo di un rapporto sessuale, pur in presenza di eccitazione e desiderio, si avverte una fastidiosa sensazione di dolore a livello vaginale, al punto da doverlo interrompere o addirittura non poterlo nemmeno iniziare. I disturbi che più di frequente causano questo genere di problematica sono principalmente due: il vaginismo e la dispaurenia come mette in evidenza la sessuologa e psicoterpeuta Roberta Rossi nel suo manuale “Vengo prima io – Guida al Piacere e all’orgasmo femminile“. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Vaginismo dispaurenia Vaginismo e dispareunia: caratteristiche dei disturbi e trattamento State of Mind Vaginismo, dispaurenia e altri 12 motivi per cui i rapporti sessuali risultano dolorosi

Impediscono di vivere a pieno la propria sessualità e possono essere fonte di disagio all'interno della coppia. In moltissimi casi, chi ne soffre non ne parla e tende a trascurarli. Primo piano sui di ...

Covid-19, le lampade a luce UV non sono efficaci per combattere il virus

VAGINISMO, DISPAREUNIA, CALO DEL DESIDERIO, ANORGASMIA) DISTURBI DELL'IDENTITA' DI GENERE (DIG) DISTURBI D'ANSIA, ATTACCHI DI PANICO E FOBIE DISTURBO OSSESSIVO - COMPULSIVO Per appuntamento e ...

Impediscono di vivere a pieno la propria sessualità e possono essere fonte di disagio all'interno della coppia. In moltissimi casi, chi ne soffre non ne parla e tende a trascurarli. Primo piano sui di ...VAGINISMO, DISPAREUNIA, CALO DEL DESIDERIO, ANORGASMIA) DISTURBI DELL'IDENTITA' DI GENERE (DIG) DISTURBI D'ANSIA, ATTACCHI DI PANICO E FOBIE DISTURBO OSSESSIVO - COMPULSIVO Per appuntamento e ...