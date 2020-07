Trasferiti al Celio di Roma i migranti positivi al Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) Arriveranno oggi al Celio, l’ospedale militare di Roma, gli 11 pakistani positivi al Covid-19 sbarcati lunedì a Pozzallo con altri 53 migranti. Il sindaco, Roberto Ammatuna, ieri ha incontrato la ministra dell’Interno Lamorgese al Viminale: «Episodi di intolleranza non ci sono mai stati ma il pericolo di contagio è grande in una città di 20mila abitanti – ha spiegato -. C’è una forte tensione sociale in tutta la Sicilia. Abbiamo quasi 200 immigrati nel nostro hotspot, quelli sbarcati lunedì sono … Continua L'articolo Trasferiti al Celio di Roma i migranti positivi al Covid-19 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

