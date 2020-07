Testiamoci contro il Covid-19: il buon esempio parta dalla politica (Di martedì 14 luglio 2020) #TestiamocicontroILCovid19 I test sierologici Covid-19 sono uno strumento fondamentale per lo studio epidemiologico ed il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il 13 maggio la regione Lazio, ha attivato diverse strutture pubbliche e private per effettuare i test e da lunedì 13 luglio sarà possibile farli anche nell’Asl Roma 6. Grazie all’esito dei test nel corso di queste settimane è stato possibile individuare ed isolare diversi casi sul territorio. È quindi evidente che per combattere la pandemia, ancora in atto, una campagna di test, quanto più capillare possibile, sia fondamentale, soprattutto dopo la fine del lookdown. Purtroppo però sono ancora molti i cittadini che si affidano al caso, evitando di sottoporsi al test. Spetta pertanto alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Testiamoci contro il Covid-19: il buon esempio parta dalla politica - #Testiamoci #contro #Covid-19: - CorriereCitta : Testiamoci contro il Covid-19: il buon esempio parta dalla politica - ilClandestinoTW : Testiamoci contro il Covid-19: serve il buon esempio della politica - cri_verde : RT @Lanternaweb: Insieme ad altre realtà editoriali del territorio aderiamo all'iniziativa #TestiamociControilCovid19. In prima linea per l… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Insieme ad altre realtà editoriali del territorio aderiamo all'iniziativa #TestiamociControilCovid19. In prima linea per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Testiamoci contro Testiamoci contro il Covid-19: il buon esempio parta dalla politica Lanterna Testiamoci contro il Covid-19: il buon esempio parta dalla politica

Testiamoci Contro il Covid: è il titolo della campagna social, lanciata dalla cronista Linda Di Benedetto e promossa da Il Corriere della Città, Meta Magazine, Il Granchio, Il Clandestino, L’eco del ...

Testiamoci Contro il Covid: è il titolo della campagna social, lanciata dalla cronista Linda Di Benedetto e promossa da Il Corriere della Città, Meta Magazine, Il Granchio, Il Clandestino, L’eco del ...