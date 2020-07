Tagliavento si scaglia contro l’arbitro di Bari-Ternana: “Ora che sono dall’altro lato capisco che vuol dire” (Di martedì 14 luglio 2020) L’1-1 del San Nicola tra Bari e Ternana ha premiato i pugliesi, che in quanto teste di serie sono avanzati al turno successivo dei playoff di Serie C. Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale e oggi vicepresidente degli umbri, si è scagliato violentemente contro l’arbitro al termine della gara. Queste le sue parole riportate da Terni in Rete. I nostri giocatori sono usciti dal campo gravemente infortunati, abbiamo subito un’espulsione incomprensibile mentre gli avversari hanno chiuso in 11. Per me, che ho avuto la fortuna di arbitrare per tanti anni ad alti livelli, è difficile giudicare la partita, sono allibito. Ho sempre fatto fatica a comprendere le reazioni dei dirigenti, ma oggi che sono ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tagliavento si scaglia contro l'arbitro di Bari-Ternana: 'Ora che sono dall'altro lato capisco che vuol dire' Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliavento scaglia Tagliavento si scaglia contro l'arbitro di Bari-Ternana: "Ora che sono dall'altro lato capisco che vuol dire" ilnapolista Bari-Ternana, Tagliavento: "Da ex arbitro solo oggi capisco le proteste dei dirigenti"

A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match Marchetti: "Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti ...

Tagliavento contro... l'arbitro: "Ora capisco le proteste dei dirigenti"

A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match Marchetti: "Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti ...

A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match Marchetti: "Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti ...A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match Marchetti: "Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti ...