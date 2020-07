Stefano De Martino ‘sotto torchio’ ma stavolta vuota il sacco su tutto. E lo fa in tv (Di martedì 14 luglio 2020) Non c’è pace per Stefano De Martino, che dopo la rottura con Belen Rodriguez è assediato da giornalisti e paparazzi ma anche in ‘casa sua’, a Made in Sud. Nelle nuove puntate dello show in onda il lunedì sera su Rai2, l’ex ballerino di Amici continua infatti a replicare ai pettegolezzi sulla sua vita privata. Da quando infatti è di dominio pubblico l’addio con l’argentina e mamma di Santiago, ogni settimana Stefano viene bersagliato di domande da Peppe Iodice, uno dei comici napoletani di Made in Sud che orami ne ha approfittato per creare uno spazio ad hoc all’interno del programma per prenderlo in giro. Ed è successo anche lunedì 13 luglio, quando l’artista ha punzecchiato De Martino in merito alle ultime indiscrezioni lanciate ... Leggi su caffeinamagazine

CaffeFou : #madeinsud Stefano De Martino di nuovo nel mirino della satira?? Peppe Iodice lo prende in giro: 'Ma a te ti fa ingr… - blogtivvu : Stefano De Martino, Made in Sud: gossip iPad, Belen e Mariana Rodriguez. La replica del conduttore - mediterranew : Stefano De Martino conduce il Festival di Castocaro... - zazoomnews : Stefano De Martino e Fatima Trotta il retroscena: “Abbiamo avuto un colpo al cuore…” - #Stefano #Martino #Fatima… - ElisaDiGiacomo : Made in Sud, Stefano De Martino smentisce il flirt con Mariana Rodriguez: ‘Non è vero’ -