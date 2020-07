Sbarchi fantasma e pericolo contagi, la Lamorgese ammette: non possiamo controllarli (Di martedì 14 luglio 2020) Il pericolo di una seconda ondata c’è: e arriva dagli Sbarchi clandestini incontrollati. Nonostante le pressioni dei governatori interessati, quelli della Calabria e della Sicilia, la situazione è tutt’altro che risolta. Anzi. E’ proprio il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ad ammettere che questi Sbarchi sono ormai fuori controllo. La dichiarazione si legge sul Corriere della sera: “Abbiamo avuto un aumento di Sbarchi autonomi di migranti, non delle Ong, quindi difficilmente controllabili”. Non si trovano le navi quarantena Anche la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa non nasconde più l’allarme: il vero pericolo, dice a Radio anch’io (Rai1) sono i barchini, che vanno intercettati. Solo adesso il ... Leggi su secoloditalia

Il primo punto di un qualche interesse è notare che il magico mondo della comunicazione della Lega (la cosiddetta Bestia) è assolutamente fuori controllo, nel senso che nemmeno si rendono conto di que ...

A spaventare ora sono gli approdi fantasma. Mentre continuano gli sbarchi di migranti salvati dalle Ong nel Mediterraneo, l'attenzione delle autorità si sposta sui barchini che trasportano passeggeri ...

