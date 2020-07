Sassuolo, Raspadori rivela: “A 10 anni ero malato di Inter, Eto’o il mio idolo” (Di martedì 14 luglio 2020) Giacomo Raspadori si concede alla Gazzetta dello Sport e conferma il suo tifo per i nerazzurri da bambino: “A 10 anni ero malato di Inter, con Eto’o idolo. Dopo il Triplete ho scelto il nero-verde. Io come Berardi? Un paragone che mi riempie d’orgoglio, ma siamo diversi”. Poi sulla sfida con la Juventus in programma mercoledì sera frena gli entusiasmi: “Intanto vediamo se gioco, ma è bello sognare”, ha concluso. Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 - Giacomo #Raspadori è il 1° giocatore del #Sassuolo a segnare al suo esordio da titolare in assoluto in #SerieA.… - SassuoloUS : INTERVALLO | #LazioSassuolo 1?-0? Svantaggio immeritato: gran primo tempo del Sassuolo all'Olimpico, i neroverdi f… - OfficialSSLazio : 52' | #LazioSassuolo 1-1 Gol Sassuolo, Raspadori #CMonEagles ?? - sportface2016 : Le parole di #Raspadori: 'Dopo il Triplete ho scelto il #Sassuolo' - #Inter - a99904573 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, Raspadori: 'Ero malato di #Inter, volevo essere Eto'o. Ora segno alla #Juve' -