Roma, un passante salva un gabbiano ferito lungo il Tevere: le immagini del gesto (Di martedì 14 luglio 2020) Un passante, che si trovava a camminare lungo le sponde del fiume Tevere, ha messo in salvo un gabbiano in difficoltà, probabilmente ferito. L’animale impaurito a cercato di fuggire ma poi si è lasciato aiutare. L’uomo lo ha messo al sicuro sulla banchina. L'articolo Roma, un passante salva un gabbiano ferito lungo il Tevere: le immagini del gesto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ContessaMB : Buongiorno, con sottofondo 'di grazia ed eccellenza' d'un 'Aò' di qualche passante...! Contessa Muci Borgia… - romatoday : roma 'Devo andare in ospedale', si finge vigile del fuoco e si fa dare da un passante 40 euro per il taxi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma passante

Il Fatto Quotidiano

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Motorizzazione ai tempi del Covid19: da tre mesi e mezzo una famiglia urbinate cerca di regalare il proprio motorino all’amico di Roma, senza riuscirci. A loro che vivono in Urbino quel motorino, uno ...