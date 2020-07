Red Dead Online invaso da clown? Rockstar Games ha deluso e i giocatori protestano (Di martedì 14 luglio 2020) Sono passati quasi sette mesi dall'ultimo aggiornamento di Red Dead Online. Mentre alcuni giocatori si sentono frustrati per la mancanza di contenuti importanti di Red Dead Redemption 2, altri hanno deciso di sfogarsi vestendosi da clown.Tutto è iniziato nella community Discord di Red Dead Online e Red Dead Fashion. Dopo un concorso di moda del mese scorso sul tema di Saint-Denis apprezzato dalla community, i giocatori hanno deciso di fare qualcos'altro. Questa volta l'argomento è The Travelling Circus. "Dato che siamo tutti pagliacci perché abbiamo creduto di poter vedere una qualche sorta di aggiornamento, è giusto che ci vestiamo come i clown nel gioco", scrive un moderatore in Discord per ... Leggi su eurogamer

