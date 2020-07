Poliziotti in rivolta contro Conte: «Sbarchi continui, siamo allo stremo. Non siamo schiavi» (Di martedì 14 luglio 2020) Se nei mesi scorsi erano medici e infermieri la prima linea della battaglia al Covid ora sono i Poliziotti, con scarsi mezzi e turni massacranti, a fronteggiare l’ondata di migranti che arriva in Italia e che sfugge alla maglia dei controlli. Non è retorica o propaganda: lo stesso ministro Speranza al Senato ha ammesso che l’allerta è altissima per gli Sbarchi sulle nostre coste. E le forze dell’ordine si sentono abbandonate dal governo e dal premier Conte. Dalla Calabria alla Sicilia si fanno sempre più drammatiche le denunce degli agenti esposti al rischio contagio per gli Sbarchi fuori controllo. La denuncia del Sap a Siderno A Siderno, denuncia il Sap, mezzo commissariato è in quarantena dopo gli Sbarchi di ... Leggi su secoloditalia

CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Poliziotti in rivolta contro Conte: «Sbarchi continui, siamo allo stremo. Non siamo schiavi» - SecolodItalia1 : Poliziotti in rivolta contro Conte: «Sbarchi continui, siamo allo stremo. Non siamo schiavi» - tigrelt : RT @Libero_official: #coronavirus, poliziotti in quarantena dopo lo sbarco fantasma di 70 bengalesi in Calabria. 'Il governo non ha idea di… - elenoirebartoli : RT @Libero_official: #coronavirus, poliziotti in quarantena dopo lo sbarco fantasma di 70 bengalesi in Calabria. 'Il governo non ha idea di… - so_matic : RT @Libero_official: #coronavirus, poliziotti in quarantena dopo lo sbarco fantasma di 70 bengalesi in Calabria. 'Il governo non ha idea di… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotti rivolta Poliziotti in rivolta contro Conte: «Sbarchi continui, siamo allo stremo. Non siamo... Il Secolo d'Italia Donna fugge insieme al figlio dal compagno violento, la Polizia interviene e lo arresta

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Gli agenti della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” – quest’ulti ...

Coronavirus, poliziotti in quarantena dopo lo sbarco fantasma di 70 bengalesi a Roccella Jonica. Rivolta ad Amantea

I poliziotti? Carne da macello sul fronte immigrazione e coronavirus. È esemplare la vicenda di almeno 25 agenti messi in isolamento dopo essere intervenuti durante lo sbarco di migranti positivi in C ...

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Gli agenti della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” – quest’ulti ...I poliziotti? Carne da macello sul fronte immigrazione e coronavirus. È esemplare la vicenda di almeno 25 agenti messi in isolamento dopo essere intervenuti durante lo sbarco di migranti positivi in C ...