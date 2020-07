Pasalic: questo il mio migliore momento Gasperini: ora puntiamo al secondo posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Non è male segnare la prima tripletta in carriera nel derby. Sono contento per i tre punti che ci avvicinano all’obiettivo Champions. questo è il momento più bello della mia carriera e dobbiamo proseguire così». Queste le dichiarazioni di Mario Pasalic, autore di una tripletta nel 6-2 complessivo dell’Atalanta contro il Brescia. Leggi su ecodibergamo

Andersinho_ITA : Quello di Mario #Pasalic dopo 1 minuto e 29 secondi è il gol più rapido segnato dall'Atalanta in questo campionato.… - martinoloiacono : Mica male questo Pasalic. #AtalantaBrescia - IlBuonDiavolo2 : Tripletta di #Pasalic. Era giusto spendere 20 milioni per nonno Biglia e non confermare questo ragazzo. Giustissimo. #LeCoseFormali - elrossoner : @MarcoKappa11 beh a parti invertite Pasalic vedrebbe il campo quanto Krunic e Çalhanoglu sarebbe titolatissimo e co… -