Odiosa bufala sul suicidio di Naya Rivera, morta per salvare la vita al figlio (Di martedì 14 luglio 2020) Nessun suicidio per Naya Rivera, la star di Glee scomparsa nelle acque del lago Piru in California pochi giorni fa. Si è tanto parlato delle ipotesi riguardanti la scomparsa della 33enne che aveva deciso di trascorrere una giornata diversa con il suo bambino di quattro anni. Purtroppo sono risultate vane le speranze di familiari e fan nel ritrovarla viva da qualche altra parte, anche perché c’erano numerose difficoltà nel trovare il suo corpo, ma nella giornata di ieri i soccorsi sono riusciti a ritrovarlo. La bufala sul suicidio di Naya Rivera Una brutta notizia per tutti coloro che conoscevano questa mamma forte e piena di vita, nessuno voleva credere alla possibilità di un suicidio ed ora arriva ... Leggi su bufale

