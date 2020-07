‘Ndrangheta, 8 arresti a Milano: cosca puntava a fondi Covid per le imprese (Di martedì 14 luglio 2020) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano in un’inchiesta della Dda contro la ‘ndrangheta ha arrestato 8 persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Dalle indagini è emerso che una persona inserita in una cosca ha ottenuto contributi a fondo perduto e voleva beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per l’emergenza Covid. L'articolo ‘Ndrangheta, 8 arresti a Milano: cosca puntava a fondi Covid per le imprese proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

