Naya Rivera, il cast di Glee la ricorda sui social: l'omaggio (silenzioso) di Lea Michele (Di martedì 14 luglio 2020) L'attrice Naya Rivera è morta annegata nel lago Piru, in California, dove lo scorso 8 luglio era andata col figlio Josey, di 4 anni, per una gita in barca. Solo ieri, lunedì 13 luglio, i sommozzatori sono riusciti a localizzare e recuperare il corpo dell'attrice, che sembra essere riuscita a mettere in salvo il figlio sull'imbarcazione che stava andando alla deriva mentre loro erano in acqua, ma che non avrebbe poi avuto le forze sufficienti per salire a bordo. Questa la ricostruzione fornita dallo Sceriffo di Ventura County che ha seguito le operazioni di soccorso prima e recupero dopo sulla base anche dei racconti del figlio, spinto sulla barca dalla mamma che poi ha visto sparire sott'acqua. Sarà l'autopsia a stabilire, si spera, le cause della morte della 33enne.Naya Rivera, il ... Leggi su blogo

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - blogtivvu : Naya Rivera, filastrocca con il figlio condivisa da Amber Riley: “Riposa in pace angelo”, ecco il video - una_Promessa : RT @anikeatable: Ora che tristemente si è saputo cosa è successo a Naya Rivera, posso dirlo, ma quanto cavolo siete stati cattivi? Tutte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, ritrovato il corpo nel lago Piru: le immagini del recupero dall’alto

1 Trovato il corpo di Naya Rivera: l’attrice ex protagonista di Glee è morta a 33 anni. Parliamo naturalmente di Naya Rivera, che negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione… Leggi ...

Glee – Naya Rivera: i tragici dettagli della sua morte

Arrivano aggiornamenti sulle cause della morte di Naya Rivera, l’attrice 33enne di Glee, interprete di Santana Lopez per sei stagioni nella musical comedy di FOX, che sembra sia deceduta per portare i ...

1 Trovato il corpo di Naya Rivera: l’attrice ex protagonista di Glee è morta a 33 anni. Parliamo naturalmente di Naya Rivera, che negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione… Leggi ...Arrivano aggiornamenti sulle cause della morte di Naya Rivera, l’attrice 33enne di Glee, interprete di Santana Lopez per sei stagioni nella musical comedy di FOX, che sembra sia deceduta per portare i ...