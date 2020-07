Napoli, quattro amichevoli estive a Castel di Sangro (Di martedì 14 luglio 2020) Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha presentato il ritiro estivo di Castel di Sangro. Oggi il Corriere del Mezzogiorno scrive che saranno quattro le amichevoli estive per la squadra di Gattuso. Gli avversari degli azzurri dovrebbero essere il Castel di Sangro, il Teramo, il Pescara e una squadra di spessore internazionale. Probabilmente Liverpool o Barcellona. Queste le parole del quotidiano: “Gli azzurri disputeranno quattro amichevoli: gli avversari dovrebbero essere il Castel di Sangro, il Teramo, il Pescara e una squadra di spessore internazionale. «Siamo amici del Liverpool, del Barcellona, se porteremo squadre di questo livello a ... Leggi su ilnapolista

