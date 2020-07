Muore dopo aver partecipato al Covid party in Usa, le ultime parole: “Pensavo virus fosse bufala” (Di martedì 14 luglio 2020) Muore dopo aver partecipato al Covid party in Usa, le ultime parole. A raccontare la sua storia sono stati proprio i sanitari che lo hanno avuto in cura il paziente statunitense dopo la diagnosi di Covid. Una “festa Covid” è un incontro tenuto da qualcuno a cui è stato diagnosticato il coronavirus per vedere se il virus è reale e per vedere se qualcuno viene infettato. “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche parole di un trentenne statunitense morto per coronavirus ... Leggi su limemagazine.eu

