MotoGp, Puig fa chiarezza: "avevamo scelto Alex Marquez solo perché Crutchlow non era disponibile" (Di martedì 14 luglio 2020) La line-up Honda che affronterà il Mondiale 2020 sarà diversa da quella del prossimo anno, visto che Alex Marquez lascerà il posto a Pol Espargaro dopo solo un anno di permanenza in HRC. Una scelta singolare che il team manager Alberto Puig ha spiegato con chiarezza, evitando ogni tipo di fraintendimento: "lo scorso anno, quando a Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi a Valencia, inaspettatamente perché aveva un altro anno di contratto, abbiamo deciso di prendere Álex. Era evidente che dovevamo cercare un pilota, ma il motivo principale della scelta è stato che lui era il campione del mondo in carica Moto2, al contrario non gli avremmo dato questa possibilità. In quel momento non abbiamo voluto interferire con il team LCR di Lucio Cecchinello ...

